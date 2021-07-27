Под свадебным платьем - альпинистская страховка

Пермский фотограф Александр Чазов рассказал на своей странице в соцсети, как снимал невесту на вершине скалы. Модель в белом свадебном платье позирует на Чертовом пальце - каменном останце, являющемся частью скального массива Усьвинские столбы. Подняться на вершину можно только по отвесной стене высотой 70 метров.Модель зовут Катерина, она - скалолаз. Поднимались с коллегой, который помогал во время съемки. Под платьем у девушки была спрятана альпинистская страховка. Переодеваться пришлось на скале. Фотограф Александр Чазов уже проводил аналогичную съемку 2 года назад. Тогда модель была в красном платье и поднималась на Чёртов палец аналогично.Видео о том, как проходили съемки на этот раз, можно найти на страничке автора в соцсети ВКонтакте.