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Под свадебным платьем - альпинистская страховка
Модель зовут Катерина, она - скалолаз. Поднимались с коллегой, который помогал во время съемки. Под платьем у девушки была спрятана альпинистская страховка. Переодеваться пришлось на скале. Фотограф Александр Чазов уже проводил аналогичную съемку 2 года назад. Тогда модель была в красном платье и поднималась на Чёртов палец аналогично.
Видео о том, как проходили съемки на этот раз, можно найти на страничке автора в соцсети ВКонтакте.
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