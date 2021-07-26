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В Прикамье отменят избыточные требования к предпринимателям
Пересмотру подлежат действующие нормативно-правовые акты и сам подход к проверочным мероприятиям. До конца 2022 года планируется актуализировать более 100 документов и отменить порядка 400, в том числе содержащих избыточные требования.
Так, например, изменения затронут сферу торговли: для компаний, управляющих розничными рынками, признают недействительными требования, касающиеся ведения реестров продавцов, предоставления торговых мест, внесением изменений в указанные реестры.
Для предпринимателей, работающих в сфере ЖКХ, денонсируют ранее применявшиеся требования в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий. После их отмены региональные органы контроля уже не вправе запрашивать программы в области энергосбережения и отчетности по ним, документы по ведению учета потребляемых энергоресурсов, а также некоторую документацию на оборудование, находящееся в собственности, оперативном управлении или аренде у юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Как подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, пересмотр НПА направлен на смягчение условий ведения бизнеса: «Проверки будут осуществляться только при высоком риске опасности – это риск-ориентированный подход, штрафам будут предшествовать предупреждения и рекомендации, отдельные выездные проверки будут заменены мониторингом», – отметил он.
По мнению краевых властей, снижение количества контрольно-надзорных мероприятий, переход на риск-ориентированный подход, удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения соответствующих мероприятий позволит сформировать комфортную бизнес-среду и повысить инвестиционный климат в Пермском крае.
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