В Кировском районе Перми за месяц принудительно демонтировали 50 незаконных вывесок
Перед демонтажом собственникам предъявляются все необходимые документы, в том числе – распоряжение главы территориального органа, где указано, что данная вывеска внесена в реестр объектов, подлежащих принудительному демонтажу. С предпринимателями проводят разъяснительную работу о необходимости приведения вывесок к соответствию с нормативными актами. Если владелец вывески, изготовленной с нарушениями, отказывается её заменить, происходит принудительный демонтаж.
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