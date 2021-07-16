Утром Пермь накрыло густым туманом

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← Ипотека на строительство частных домов должна стать доступнее
В Кировском районе Перми за месяц принудительно демонтировали 50 незаконных вывесок →
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
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11.06.2021 в 08:30
В Кировском районе Перми за месяц принудительно демонтировали 50 незаконных вывесок
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Ипотека на строительство частных домов должна стать доступнее
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Из-за коммунальной аварии полностью перекрыт участок улицы Героев Хасана
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Губернатор побывал с рабочим визитом в Карагайском округе
Школьная выплата: как получить 10 тысяч рублей на ребенка 6-18 лет
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.07.2021
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