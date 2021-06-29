В 7 школах Прикамья выявлены нарушения в организации питания
Установлено, что в 7 школах, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского городского округа, питание обучающихся осуществляется с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и норм.
В частности, не соблюдались условия хранения продуктов, использовались продукты с истекшим сроком годности, пищеблоки и оборудование для приготовления находились в ненормативном состоянии и прочее.
"По итогам проверки прокурором директорам образовательных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Кроме этого должностные лица школ привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), каждому назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.
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