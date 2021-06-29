Бонусы за вакцинацию

В парке им. Горького стартовала бонусная акция за вакцинацию от коронавируса. Тем, кто поставил прививку, дают флаер с тысячей бонусов. Обменять на деньги нельзя, только на аттракционы.Как заявляют руководители парка, всё это — их собственная инициатива. И есть конкретная цель — сохранить бизнес и избежать даже временного закрытия, как в первую волну пандемии.Рашид Габдуллин, учредитель Центрального парка развлечений им. М. Горького: «Уже имеем некоторый опыт, в том числе негативный опыт остановки, когда целые отрасли останавливаются, отдельные виды бизнеса, это очень сказывается на содержании объектов, зарплате сотрудников. Конечно, этого допускать не хочется».Идею с бонусами поддержал и пермский цирк: вакцинировать на площади перед ним будут в ближайшую среду. Желающим выдадут сертификат для посещения шоу с жирафами.Мария Сумишевская, директор Пермского цирка: «Совместно с администрацией Мотовилихинского района, совместно с Росгосцирком возникла эта идея». Одни приветствуют, другие ворчат, но тем не менее мы точно знаем — чем больше будет вакцинированных людей, тем безопаснее».В краевом Минздраве заявляют, что и без бонусов сейчас ажиотаж. Количество мобильных пунктов увеличено.Ксения Лысковцева, заведующая отделением медицинской профилактики ГКП №5, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Пермского края: «Мы отмечаем рост желающих поставить прививку, мы этому очень рады, потому что только вакцинация поможет нам одолеть новую коронавирусную инфекцию».