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Бонусы за вакцинацию
Рашид Габдуллин, учредитель Центрального парка развлечений им. М. Горького: «Уже имеем некоторый опыт, в том числе негативный опыт остановки, когда целые отрасли останавливаются, отдельные виды бизнеса, это очень сказывается на содержании объектов, зарплате сотрудников. Конечно, этого допускать не хочется».
Идею с бонусами поддержал и пермский цирк: вакцинировать на площади перед ним будут в ближайшую среду. Желающим выдадут сертификат для посещения шоу с жирафами.
Мария Сумишевская, директор Пермского цирка: «Совместно с администрацией Мотовилихинского района, совместно с Росгосцирком возникла эта идея». Одни приветствуют, другие ворчат, но тем не менее мы точно знаем — чем больше будет вакцинированных людей, тем безопаснее».
В краевом Минздраве заявляют, что и без бонусов сейчас ажиотаж. Количество мобильных пунктов увеличено.
Ксения Лысковцева, заведующая отделением медицинской профилактики ГКП №5, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Пермского края: «Мы отмечаем рост желающих поставить прививку, мы этому очень рады, потому что только вакцинация поможет нам одолеть новую коронавирусную инфекцию».
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