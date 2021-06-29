← Как в Прикамье работает нацпроект «Производительность труда»?
В Перми прошел эко-фестиваль «Живое всё»
На уход и благоустройство Черняевского леса ежегодно закладывают средства в городской бюджет. Традиционно больной вопрос - это борьба с мусором.
Михаил Черепанов, депутат Пермской городской думы: "Там ещё есть свалки, несанкционированные свалки. В этом направлении мы тоже работаем. Мы организовали серию эко-десантов. Отрадно отметить, что в эту работу активно подключилась молодёжь."
Волонтёры такого десанта сегодня вышли на территорию эко-тропы рядом со стадионом «Локомотив».
Сергей Швецов, участник эко-десанта: "Данные уборки они необходимы, потому что, к сожалению, не все люди убирают за собой мусор."
В целом, отношение пермяков к экологии становится более сознательным. В том же опросе депутата Михаила Черепанова чаще других звучали пожелания: оборудовать площадки для выгула собак, специальные места для мангалов, проложить новые эко-тропы для прогулок.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Как в Прикамье работает нацпроект «Производительность труда»?
В Перми прошли лекции для экодобровольцев
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.06.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2021
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 60 тысяч
В Перми вынесен приговор организатору и закладчикам наркошопа
В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год
Издан этнографический фотоальбом о коми-пермяках
В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую
В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью
Добавить комментарий: