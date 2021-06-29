В Перми прошел эко-фестиваль «Живое всё». Цех №5 Завода Шпагина и прилегающая к нему территория 25 и 26 июня превратились в единое эко-пространство. Здесь прошли деловые, образовательные и интерактивные программы, был дан старт фестивалю «День рек». Частью делового форума стало обсуждение темы рекреационных зон – буфера, защищающего природу от человека. В Перми это, например, Черняевский лес - любимое многими горожанами место прогулок. В 2009 году депутаты Пермской городской думы закрепили за Черняевским лесом статус особо охраняемой природной территории. Он строго определяет границы леса и позволяет их защищать.Значительная часть леса относится к округу депутата Пермской городской думы Михаила Черепанова. И чтобы эффективно защищать лес путем развития рекреаций, по его инициативе недавно провели опрос «Какие рекреационные зоны отдыха улучшить и как?».На уход и благоустройство Черняевского леса ежегодно закладывают средства в городской бюджет. Традиционно больной вопрос - это борьба с мусором.Михаил Черепанов, депутат Пермской городской думы: "Там ещё есть свалки, несанкционированные свалки. В этом направлении мы тоже работаем. Мы организовали серию эко-десантов. Отрадно отметить, что в эту работу активно подключилась молодёжь."Волонтёры такого десанта сегодня вышли на территорию эко-тропы рядом со стадионом «Локомотив».Сергей Швецов, участник эко-десанта: "Данные уборки они необходимы, потому что, к сожалению, не все люди убирают за собой мусор."В целом, отношение пермяков к экологии становится более сознательным. В том же опросе депутата Михаила Черепанова чаще других звучали пожелания: оборудовать площадки для выгула собак, специальные места для мангалов, проложить новые эко-тропы для прогулок.