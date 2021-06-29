Как в Прикамье работает нацпроект «Производительность труда»?
новых компаний.Например, компании «Меридиан», специализирующейся на производстве уникального промышленного оборудования для фармацевтической и пищевой отрасли, удалось увеличить объем производства где-то в среднем в 4-5 раз. Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» на предприятии изменили организацию некоторых вспомогательных процессов, таких как поставка комплектующих и подготовка технической документации, влияющих на весь производственный процесс.
Павел Левый, ведущий инженер отдела АСУП: "Улучшилось время протекания процессов в среднем где-то на 70%."
Реализацией национального проекта «Производительность труда» в Прикамье занимается Региональный центр компетенцией, действующий на базе Регионального центра инжиниринга.
Михаил Толоконников, тренер Регионального центра компетенций: "Задача специалистов РЦК заключается в том, что вместе с командой созданной на предприятии, пройти все стадии проекта, произвести обучение, дальнейшую диагностику и самое главное осуществить внедрение того инструментария, который необходим конкретно на том предприятия, на котором осуществляется работа в рамках адресной поддержки."
Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал особую важность программы «Производительность труда», которая успешно работает в Прикамье четвертый год, и напрямую влияет на изменения качества жизни людей к лучшему здесь и сейчас.
Только в 2020-м в национальный проект вступило 92 предприятия, сейчас в процесс вовлечено еще 23 компании.
Алексей Филиппов, генеральный директор ООО «Меридиан»: "Участие в нацпроекте «Производительность труда» дало нам возможность ещё раз посмотреть на свою деятельность и найти точки повышения эффективности."
Сегодня география поставок компании «Меридиан» включает в себя не только российский рынок, в списке Великобритания, Латвия, Италия, Беларусь, Молдавия, Казахстан. За счет повышения производительности труда этот перечень однозначно продолжится.
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