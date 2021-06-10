В трех районах Перми заработали городские ярмарки
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2021
В трех районах Перми заработали городские ярмарки
Пермяки облагораживают свои дворы
Названы ТОП-10 российских городов по числу и площади торговых центров
Пермяки могут поучаствовать во Всероссийском квиз-марафон «Знание»
В Перми произошло ДТП с участием машины реанимации
В Верещагино будут судить черного лесоруба
С 10 июня в Прикамье планируется официальное открытие пляжей
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Жители Прикамья предстанут перед судом за поджог экскаватора
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В Перми произошло ДТП с участием машины реанимации
В Верещагино будут судить черного лесоруба
С 10 июня в Прикамье планируется официальное открытие пляжей
Затмение: Луна закрыла Солнце на 37%
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