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Пермяки облагораживают свои дворы
Полгрузовика чернозема, саженцы многолетних цветов, новый садовый инвентарь — ведра и лопаты - жители дома по улице Чердынская,30 получили для того, чтобы своими руками облагородить свой двор.Планы у жителей большие: высадят цветы и деревья, а в будущем поставят скамейки, чтобы здесь отдыхали и взрослые, и дети.
Людмила Тельканова: "Чтобы здесь всегда было красиво, опрятно и меньше грязи было. Тут хоть дети будут выходить".
Землю, инструменты и растения также привезли к дому на улице Чердынская, 18. Это помощь активным жителям 6 избирательного округа от депутата Дмитрия Малютина, за счёт городской программы и собственных средств. Чтобы люди сами могли без препятствий облагораживать территорию, а после за ней ухаживать.
Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы, избирательный округ №6: «Я всегда считал и считаю, что самое главное - содержать потом объекты озеленения, территорию в должном виде. И здесь нам самим без помощи граждан не обойтись — именно они являются хозяевами данной территории. Было бы желание, а мы с семенами, землей всегда поможем".В доме на улице Декабристов грядки уже сделали, цветы посадили. Пенсионерка Любовь Горохова теперь выбирает место, где посадить яблоню и сирень, чтобы их было видно из окна квартиры и всегда радовали глаз.
Любовь Горохова: «Посадки облагородят, и экология будет лучше в какой-то степени, поэтому очень рада".Ежегодно по инициативе депутата Малютина все преобразившиеся дворы фотографируют, чтобы после оценить, какой из них жителям удалось сделать самым красивым и запоминающимся, и передать идеи соседям.
Все активисты, кто самостоятельно украшают дворы и пытаются сделать территорию дома лучше, в 6 избирательном округе могут принять участие в конкурсе и побороться за звание лучшего двора.
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