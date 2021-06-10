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Остановитесь до переезда!
Совместно с сотрудниками ГИБДД представители Свердловской железной дороги вручали водителям брошюры с правилами пересечения железнодорожных переездов.Машинисты локомотивов вышли на переезды и поблагодарили водителей автотранспортных средств за соблюдение правил дорожного движения.
Юрий Чеблаков, машинист локомотива: "Самое страшное, что может произойти в работе машиниста - это ДТП. Когда машина останавливается на переезде - сигналы, гудки, экстренное торможение - что тут можно поделать?"Управляя транспортным средством, нельзя позволить себе быть невнимательным или беспечным. Недопустимо нарушать правила.
С начала 2021 года на сети железных дорог России произошло 116 ДТП на переездах (в 2020 году – 95), пострадал 61 человек, в том числе 20 погибли. В границах Свердловской магистрали за 5 месяцев 2021 года произошло 4 ДТП на переездах (в 2020 году – 5), пострадало 4 человека, погибших нет.По статистике, практически все ДТП на переездах происходят в результате осознанного нарушения водителями правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. Тормозной путь поезда составляет 1 км, это написано в брошюре, которую сегодня выдавали водителям. Самое главное правило, которое нужно знать - остановитесь до переезда!
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