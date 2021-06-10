10 июня Пермский край присоединился к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. Машинисты локомотивов на переездах благодарят водителей автотранспортных средств за соблюдение правил дорожного движения.Специальная акция прошла на 4-м км перегона Ферма-Осенцы -на железнодорожном переезде, который находится недалеко от федеральной трассы Пермь-Кунгур и Лобаново.Совместно с сотрудниками ГИБДД представители Свердловской железной дороги вручали водителям брошюры с правилами пересечения железнодорожных переездов.Машинисты локомотивов вышли на переезды и поблагодарили водителей автотранспортных средств за соблюдение правил дорожного движения.Юрий Чеблаков, машинист локомотива: "Самое страшное, что может произойти в работе машиниста - это ДТП. Когда машина останавливается на переезде - сигналы, гудки, экстренное торможение - что тут можно поделать?"Управляя транспортным средством, нельзя позволить себе быть невнимательным или беспечным. Недопустимо нарушать правила.С начала 2021 года на сети железных дорог России произошло 116 ДТП на переездах (в 2020 году – 95), пострадал 61 человек, в том числе 20 погибли. В границах Свердловской магистрали за 5 месяцев 2021 года произошло 4 ДТП на переездах (в 2020 году – 5), пострадало 4 человека, погибших нет.По статистике, практически все ДТП на переездах происходят в результате осознанного нарушения водителями правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. Тормозной путь поезда составляет 1 км, это написано в брошюре, которую сегодня выдавали водителям. Самое главное правило, которое нужно знать - остановитесь до переезда!