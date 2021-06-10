Пермяки могут поучаствовать во Всероссийском квиз-марафон «Знание»
26 июня в Москве в рамках фестиваля «Россия – страна возможностей» состоится завершающий, финальный этап: 100 сильнейших команд по 5 человек будут приглашены в Москву, чтобы побороться за главные призы.
Финальные соревнования определят 10 команд-победителей, которые в качестве приза смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России: Плато Путорана, озеро Байкал, в Карелию, на Камчатку или Алтай.
Все участники получают баллы программы «Другое Дело»: финалисты — 2000 баллов, полуфиналисты — 1000 баллов, а участники — 500 баллов. Полученные баллы пользователи смогут обменять на различные бонусы от партнеров: от автографа космонавта и подписки на онлайн-кинотеатры до билетов на Чемпионат Европы по футболу, посещения Байконура до стажировки в ведущих российских и международных компаниях.
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