В Верещагино будут судить черного лесоруба

Окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Верещагино 1980 года рождения. Его обвиняют в незаконной рубке деревьев.Полицейские совместно с лесничим производили обход лесных угодий вблизи деревни Стрижи и увидели колесный трактор, выезжающий из леса. Инспектирующие направились к водителю, чтобы выяснить причину его нахождения на этом участке. Тракторист, увидев представителей власти, отцепил деревья, которые трактор тянул за собой волоком, поспешно залез в кабину и скрылся.Полицейские направились по следу, оставленному техникой и обнаружили участок, на котором были вырублены деревья.Трактор был найден в глубине леса, неподалеку - наспех спрятанная бензопила, с помощью которой производилась валка деревьев. Водитель трактора был установлен в тот же день. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.