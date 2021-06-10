В Верещагино будут судить черного лесоруба

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Полицейские совместно с лесничим производили обход лесных угодий вблизи деревни Стрижи и увидели колесный трактор, выезжающий из леса. Инспектирующие направились к водителю, чтобы выяснить причину его нахождения на этом участке. Тракторист, увидев представителей власти, отцепил деревья, которые трактор тянул за собой волоком, поспешно залез в кабину и скрылся.
Полицейские направились по следу, оставленному техникой и обнаружили участок, на котором были вырублены деревья.Трактор был найден в глубине леса, неподалеку - наспех спрятанная бензопила, с помощью которой производилась валка деревьев. Водитель трактора был установлен в тот же день. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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