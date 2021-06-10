С 10 июня в Прикамье планируется официальное открытие пляжей

Российский сервис поездок и путешествий составил путеводитель по местам, где загадывают желания. В списке их более 60 по всей стране. Два места расположились в Пермском крае. Первая - скульптура «Легенда о пермском медведе», на перекрестке Компроса и улицы Ленина. Туристы и местные любят медведя и при удобном случае трут ему нос на удачу. Второе прикамское «место силы» — расщелина в скале на территории древнего Искорского городища в окрестностях поселка Ныроб. Она напоминает глубокую лестницу, ведущую до самой макушки горы. По преданию, пройдя по ней, человек очищается от грехов, а загаданное перед подъемом желание не замедлит исполниться.