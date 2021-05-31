Более 143,5 тысяч жителей Прикамья приняли участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства

Как сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, по предварительным подсчетам, более 143,5 тыс. прикамцев приняли участие в общероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Оно было организовано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На протяжении пяти недель жители Пермского края активно выбирали общественные пространства в своих городах, которые необходимо привести в порядок в первую очередь в 2022 году.Всего на голосование в Прикамье было выставлено 38 объектов в 12 территориях региона: Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах.наиболее активными среди голосовавших оказались жители Перми, где свой выбор сделали порядка 31 тыс. человек. Большинство голосов на сайте среди пермяков получили сквер им. Павлика Морозова в Орджоникидзевском районе ( 6905 голосов) и сквер на улице Макаренко в Мотовилихинском районе (более 6,3 тысяч голосов.В числе лидеров по краю также – Березники (более 17 тыс. человек), Чайковский (более 15.5 тыс. человек) и Соликамск (14 тыс. человек).