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В Березниках открывается ПЦР-лаборатория
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить. Анализ биоматериалов пациента, проведенный этим методом, позволяет выявить такие инфекции, как гепатит, уреплазмоз, кандидоз, хламидиоз, вирус папилломы, герпес, микоплазмоз, инфекционный мононуклеоз, трихомониаз, СПИД (ВИЧ), а также определить наличие раковых клеток и оценить гормональное состояние.
Сейчас мазки для анализов, взятые у жителей Усолья, Александровска, Березников, Соликамска, Красновишерска и Чердыни, отправляют на исследование в Пермь. С открытием лаборатории в Березниках прием анализов будет проводиться ежедневно, а сроки выдачи результатов сократятся максимум до 24 часов. Предполагается, что мощность новой лаборатории составит 564 исследования в смену.
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