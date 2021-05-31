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В Перми выпущена юбилейная транспортная карта
На транспортных картах изображены модели автобусов ЗиС-155, ЛиАЗ-677, Mercedes-BenzO405N, Волгабас-5270, MAN-NL263, Ikarus-280, Фомаг. Все они курсировали в разные времена в Перми и отражают разные эпохи развития отрасли в городе. Тираж ограничен и составляет 1500 экземпляров.
Тематические карты поступят в продажу в 39 отделений «Почтобанка» и Центральных касс, располагающихся во всех районах Перми.
Стоимость карты составляет 50 рублей. Её можно использовать, как электронный кошелёк, и тогда стоимость проезда по ней составит 24 рубля. Также на карту можно записать тариф на 60 поездок, месяц, квартал или год.
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