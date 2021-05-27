В Перми проверяют, насколько безопасна дорога к школе

Акция "Дорога к школе" проходит в краевой столице. Скоро стартуют летние каникулы - необходимо напомнить ребятам о безопасности на дорогах и обследовать подходы и подъезды к учебным заведениям. Ребята из агитбригады пермской школы № 81 о правилах безопасности на дороге знают немало. Об этом рассказывают на классном часе ученикам помладше - из начальных классов. Урок усвоен на отлично. Чтобы добраться до школы, Софии Ершовой нужно перейти 3 дороги. Как правильно это делать, девочка знает.София Ершова: "Надо переходить только на зеленый свет и убеждаться, что машины остановлены. Быть аккуратной и смотреть под ноги".Такие полезные уроки в этой школе проходят регулярно. Это и классные часы, на которых прорисовывают безопасные маршруты, и встречи с сотрудниками ГИБДД. Перед летними каникулами ребята не только вспомнили правила, но и нарисовали безопасный тротуар. Безопасности близлежащих тротуаров внимание уделили представители ОНФ. В рамках проекта «Дорога в школу» они провели мониторинг с привлечением специалистов. Критериев немало.Такую проверку эти тротуары уже проходили в прошлом году. Через год сюда вновь пришли эксперты, которые выявили те же недочеты.Альберт Бургонутдинов, профессор кафедры автодороги и мосты ПНИПУ: «Видим отсутствие ограждений, разметки для перехода, наличие силового кабеля к воротам школы - находится навесу, отсутствие освещения с тыльной стороны школы».Что касается недочетов, которые нашли за воротами школы, - это зона ответственности районной администрации, куда и передадут результаты проверки.Подобные проверки проходят регулярно. Что касается этой школы, новая проверка пройдет здесь уже перед началом учебного года, чтобы посмотреть и зафиксировать, что изменилось.