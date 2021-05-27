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В Перми проходит марафон «Дума онлайн»
Акция «Дума онлайн» проходит не в первый раз, благодаря ей пермяки могут напрямую обратиться к представителям их района, не нарушая мер противоэпидемической безопасности. Сегодняшний марафон прямых линий депутатов Пермской городской Думы продлится до пяти часов вечера, можно звонить по телефону 8 (342) 2 059 059.
Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской Думы: "Большинство вопросов были связаны с благоустройством. Такие вещи, как невывоз мусора после обрезки деревьев или еще что-то, достаточно небольшие задачи, которые не были решены, это неправильно, мы обязательно поставим вопрос о том, что нужно четче выполнять свои обязанности соответствующим структурам".
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