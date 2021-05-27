В Перми проходит марафон «Дума онлайн»

В кол-центре Перми проходит марафон прямых линий «Дума онлайн». Звонки от жителей с 10 часов утра принимают депутаты Пермской городской Думы. Одним из первых на вопросы граждан ответил Дмитрий Малютин. Звонки касались самых разных тем: ЖКХ, социальные гарантии, работа общественного транспорта и даже рост цен на продукты питания, а также содержание и благоустройство пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и детских площадок.Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: "Я депутат Индустриального района, и вот вы как раз из Индустриального района звоните. Мы в этом году таких детских площадок установим пять. Вот вы живёте на Карписнкого 110, я хочу сказать, что в этом году на Карпинсокого, 108 рядом с вашим домом появится новая детская площадка".Акция «Дума онлайн» проходит не в первый раз, благодаря ей пермяки могут напрямую обратиться к представителям их района, не нарушая мер противоэпидемической безопасности. Сегодняшний марафон прямых линий депутатов Пермской городской Думы продлится до пяти часов вечера, можно звонить по телефону 8 (342) 2 059 059.Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской Думы: "Большинство вопросов были связаны с благоустройством. Такие вещи, как невывоз мусора после обрезки деревьев или еще что-то, достаточно небольшие задачи, которые не были решены, это неправильно, мы обязательно поставим вопрос о том, что нужно четче выполнять свои обязанности соответствующим структурам".