В Перми подвели итоги конкурса профмастерства Группы «Т Плюс»

На Пермской ТЭЦ-9 состоялось подведение итогов и награждение победителей соревнований профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО «Т Плюс». Победу одержали сотрудники ТЭЦ «Академическая», представлявшие Свердловский филиал компании. Второе место — у работников Самарского филиала, третье — Владимирского филиала. Принимающая сторона — работники Пермского филиала заняли 4-е место.Соревнования состояли из 7 этапов, которые включали в себя как проверку уровня подготовки персонала по работе с основным оборудованием, так и контроль навыков действий в чрезвычайных ситуациях. На каждом этапе участников оценивала команда квалифицированных судей.«Опыт, полученный во время подготовки к соревнованиям и в ходе них, это та база, опираясь на которую вы обязательно добьетесь серьезных успехов в работе. Это та основа, на которой продолжится формирование успешного и профессионального коллектива компании «Т Плюс», — подчеркнул в своем выступлении на церемонии награждения заместитель генерального директора по производству и строительству — главный инженер ПАО «Т Плюс» Денис Уланов.