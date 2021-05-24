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В Перми подвели итоги конкурса профмастерства Группы «Т Плюс»
Соревнования состояли из 7 этапов, которые включали в себя как проверку уровня подготовки персонала по работе с основным оборудованием, так и контроль навыков действий в чрезвычайных ситуациях. На каждом этапе участников оценивала команда квалифицированных судей.
«Опыт, полученный во время подготовки к соревнованиям и в ходе них, это та база, опираясь на которую вы обязательно добьетесь серьезных успехов в работе. Это та основа, на которой продолжится формирование успешного и профессионального коллектива компании «Т Плюс», — подчеркнул в своем выступлении на церемонии награждения заместитель генерального директора по производству и строительству — главный инженер ПАО «Т Плюс» Денис Уланов.
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