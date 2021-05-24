Депутаты отчитываются перед избирателями за пять лет работы

Срок полномочий третьего созыва краевого парламента истекает совсем скоро. Депутаты направляются в свои округа с отчетами о проделанной работе. Такие встречи проходят регулярно, но эта встреча особенная - здесь представлен срез всех пяти лет. Депутат Георгий Ткаченко побывал в Елово и Чайковском округе.Современная детская площадка, а еще недавно на этом месте был пустырь в самом центре села Фоки. Неподалёку установлены тренажёры. Сделаны пешеходные дорожки для комфортной ходьбы. Здесь теперь отдыхают практически все местные жители.Центр села преобразился, отмечают местные жители, в том числе по программе «Инициативное бюджетирование». Люди сами решали, что в первую очередь нужно построить в селе. Большая часть финансирования - из краевой казны. Реализацию проектов по различным краевым программам на территориях 23 округа во время рабочей поездки оценил Депутат Законодательного Собрания Пермского края по округу Георгий Ткаченко.Парламентарий обсудил в Фоках планы по реализации программ. С увеличением финансирования больше инициатив получат одобрение. Это может быть благоустройство дворов, улиц, парков, строительство детских площадок и мест отдыха.В селе Елово жители также активно включились в написание проектов по различным программам. Результат налицо, в центре новый арт-объект и территория для отдыха, где проходят культурные и спортивные мероприятия, множество других инициатив нашло воплощение Кроме того, коммунальному предприятию округа купили новую технику за счёт краевого бюджета. Новый трактор нужен для ремонта водопровода.В каждой территории на встрече с активом Георгий Ткаченко отчитался о проделанной работе в Законодательном Собрании за пять лет.Татьяна Софронова, заместитель главы Еловского муниципального района по социальным вопросам: «Тротуары появились на многих улицах. Ремонтируются регулярно и учреждения образования и культуры. Об инициативном бюджетировании мало знали, сейчас действительно инициативы от населения идут достаточно большие».Как представитель краевой комиссии по инициативному бюджетированию депутат взял на контроль все предложения от людей о дальнейшем благоустройстве территорий.Георгий Ткаченко, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Для власти очень важно уметь слушать и слышать людей. И из таких встреч вырастает понимание того, что в первую очередь важно для людей, живущих на территории, а для тех кто представляет людей в Законодательном собрании, как в моем случае, в других органах власти - это наверно самый важный аспект работ. Эти встречи позволяют отвечать ожиданиям людей, которые доверяют нам представлять свои интересы».В завершение поездки депутат проинспектировал ход строительство нового здания детского сада в деревне Гаревая Чайковского округа.Детский сад обещают сдать до 1 сентября этого года. Он вместит в себя 55 детей. Здесь в каждой группе теплые полы, есть современный спортивный зал, медчасть, кухня.