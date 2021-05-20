Пермь готовится к XX молодёжным Дельфийским играм России

В Перми готовятся к Двадцатым молодёжным Дельфийским играм России, в которых примет участие порядка двух тысяч человек со всей страны. Состязания пройдут по разным направлениям - от народного танца до парикмахерского искусства. Штаб игр развернулся в ДК Солдатова, на трёх этажах, отсюда будет осуществляться координация всех площадок и прочих организационных моментов, здесь же проходит регистрация.Артемий Понявин, директор Исполкома Национального Дельфийского совета России: "То, что вы сейчас видите, это служба регистрации и аккредитации, в час она может пропускать до шестисот человек - завтра начинает заезжать основная масса делегаций, вчера прошли все волонтёры аккредитацию, это 350 человек, сегодня проходит аккредитацию пресса, оргкомитет, штаб".