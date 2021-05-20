Пермь готовится к XX молодёжным Дельфийским играм России
Артемий Понявин, директор Исполкома Национального Дельфийского совета России: "То, что вы сейчас видите, это служба регистрации и аккредитации, в час она может пропускать до шестисот человек - завтра начинает заезжать основная масса делегаций, вчера прошли все волонтёры аккредитацию, это 350 человек, сегодня проходит аккредитацию пресса, оргкомитет, штаб".
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