В Прикамье проходит слет юных инспекторов дорожного движения

В Пермском крае проходит слет юных инспекторов дорожного движения. Участвуют ребята из 40 территорий Пермского края. Открытие получилось громким и зрелищным не только благодаря барабанщикам — на главную площадь лагеря «Новое поколения» выехали мотоциклы и патрульная машина ГИБДД. Юным коллегам полицейские разрешили сесть за руль: эмоции переполняли настолько, что многие теряли дар речи.В слёте юных инспекторов дорожного движения участвуют ребята из 40 территорий Пермского края. Бороться за победу они будут в течение трёх дней: их ждут задания по оказанию первой помощи, практическим навыкам управления велосипедом, знанию ПДД и многие другие.Ксения Матвеева (г.Пермь): "Я уже занимаюсь этим 6 лет, в дальнейшем собираюсь поступать на «Госавтоинспекцию» - учиться и работать».В первый день слёта участников ждали мастер-классы — по самообороне, актёрскому мастерству, огневой подготовке. Агитбригады в игровой форме рассказывали о различных дорожных ситуациях и призывали не нарушать правила. Валентин Шипков, начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Пермскому краю: «Цель этого мероприятия — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика нарушения правил дорожного движения среди несовершеннолетних. Участники будут соревноваться в этом, и в будущем применять в обычной жизни, и, я надеюсь, доносить до своих сверстников».Этот слёт стал юбилейным — 15м по счёту. Участников с каждым годом всё больше — в этот раз около 200.Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: «Они не только на детскую аудиторию работают. Не менее важно, что они являются примером и для взрослых, несут это правовое сознание в общество».Слёт проводится при поддержке краевого министерства образования совместно с ГИБДД.Евгений Чащунов, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Пермского края: "Совместно мы оборудуем школы автогородками, кабинеты оснащаем различным оборудованием, которое помогает изучать правила дорожного движения, помогаем налаживать деятельность родительских патрулей». Победителей краевого слёта-конкурса назовут 20 мая, лучшие будут представлять регион на всероссийском уровне.