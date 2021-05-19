За содержание и ремонт остановок будут отвечать районные администрации
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что на сегодняшний день на территории города установлено более 800 остановочных павильонов и навесов. Решение о передаче полномочий позволит более комплексно подходить к вопросу ремонта и содержания: теперь этот комплекс работ будет осуществляться одним подрядчиком в рамках единого контракта с содержанием дорог.
В настоящее время заказчиком работ является МКУ «Городское управление транспорта». С середины апреля подрядчиками было приведено в порядок после осенне-зимнего периода более 700 остановочных павильонов.
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