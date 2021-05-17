Серия пожаров в Прикамье как следствие жаркой и ветреной погоды
Также в Закамске на ул. 4-й Пятилетки загорелся жилой дом. Самостоятельно эвакуировались два человека. По прибытии пожарных подразделений двухэтажное здание и прилегающие постройки были полностью охвачены огнем. Пострадавших нет, площадь пожара составила 225 кв. метров. Причины выясняются.
Жилой дом также загорелся в поселке Широковском Губахинского городского округа. Во время пожара пострадал человек. От распространяющегося огня были спасены 6 соседних жилых домов.
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