В Перми сгорел автобус

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← В Перми подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021»
Серия пожаров в Прикамье как следствие жаркой и ветреной погоды →
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17.05.2021 в 10:36
11.05.2021 в 14:57
11.05.2021 в 08:30
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021»
На этой неделе в школах Перми пройдут последние звонки
Музейная ночь: как в Перми заряжались искусством
Международный день медицинской сестры отметили в Перми
В Перми из окна выпала 4-летняя девочка
Движение на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова откроют 18 мая
Реконструкция всё масштабнее: в Перми начался ремонт Комсомольской площади
В Губахе прошел форум молодежных избирательных комиссий Прикамья
В Перми по просьбам пассажиров скорректировано расписание 4 автобусов
В Прикамье установлен температурный рекорд
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