В Губахе прошел форум молодежных избирательных комиссий Прикамья

В Губахе приняли представителей 30 муниципалитетов Прикамья. Ребята из молодёжных избирательных комиссий с особой серьезностью отнеслись к форуму.В этом году выборная кампания не оставит в стороне никого. Россияне сообща определят новый состав Государственной думы, а жители Прикамья — Законодательного собрания Пермского края.Это еще не считая муниципальных выборов, которые в сентябре пройдут в некоторых территориях. В Перми, например. Традиционно эти молодые люди, кто постарше, работают на избирательных участках, младшие - становятся волонтерами.Михаил Мухин, председатель молодежной избирательной комиссии Пермского края: "Молодежные избирательные комиссии становятся прекрасным социальным и карьерным лифтом. Уже сейчас мы имеем примеры назначения на должности председателей территориальных избирательных комиссий".Форумы, подобные губахинскому - это возможность пообщаться и получить новую и актуальную информацию от старших коллег.Недавно, во время онлайн заседания общероссийского конгресса муниципальных образований по делам молодежи, опыт по вовлечению в выборные процессы молодых людей был назван крайне эффективным в деле обеспечения прозрачности и легитимности народного волеизъявления.Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Выборы касаются точно всех, даже тех, кто сегодня еще не родился. Именно на выборах решается настоящее и будущее поколений".Власти Пермского края, и губернатор Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал это, что видят поддержку молодежи в списке приоритетных задач.Юлия Баландина, заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края: "Наверное, впервые вообще в истории, самой молодежи относится роль не только объекта молодежной политики, но и субъекта. Молодые люди становятся полными партнерами при не только постановке повестки - как работать с молодежью, но и какие механики выбирать, как взаимодействовать".Под новые задачи формируется и образовательная среда. Но тем, кто учебу закончил, важно дать возможность состояться здесь и сейчас, уверены региональные власти. Для этого разработана сеть молодежных форумов и конкурсов, где каждый раз выявляются самые инициативные и достойные. В крае уже создан и постоянно пополняется кадровый резерв муниципальной и государственной службы.