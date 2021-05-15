В Перми по просьбам пассажиров скорректировано расписание 4 автобусов

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в Перми с 15 мая изменили расписание 4 автобусных маршрутов. Причиной тому стало сезонное изменение пассажиропотока, а также получаемые властями обращения от пассажиров. На время летнего периода власти скорректировали расписание автобусных маршрутов №11 и 55.Причиной стало сезонное снижение пассажиропотока. При этом в случае востребованности власти будут готовы вновь скорректировать расписание.По просьбам пассажиров департамент транспорта скорректировал время отдельных отправлений на маршруте №54 по будням. С 17 мая последний рейс от остановки «Улица Мильчакова» будет выполняться на 6 минут позже — в 21:20. В обратном направлении подвергнутся изменению отправления в 18:04 и 20:27 — они также будут перенесены на 6 минут позже, при этом последний рейс останется в 21:15.Частично изменится расписание и на автобусном маршруте №65. После получения обратной связи от местных жителей власти пересмотрели там время выполнения первых рейсов. Со следующей недели по будням первый автобус от остановки «Садовая» будет отправляться на 7 минут раньше — в 05:33. Аналогично изменится отправление первого рейса и от остановки «Кооператив "Берёзовая роща"» — вместо 06:32 автобусы будут уезжать в 06:25.