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В Перми по просьбам пассажиров скорректировано расписание 4 автобусов
Причиной стало сезонное снижение пассажиропотока. При этом в случае востребованности власти будут готовы вновь скорректировать расписание.
По просьбам пассажиров департамент транспорта скорректировал время отдельных отправлений на маршруте №54 по будням. С 17 мая последний рейс от остановки «Улица Мильчакова» будет выполняться на 6 минут позже — в 21:20. В обратном направлении подвергнутся изменению отправления в 18:04 и 20:27 — они также будут перенесены на 6 минут позже, при этом последний рейс останется в 21:15.
Частично изменится расписание и на автобусном маршруте №65. После получения обратной связи от местных жителей власти пересмотрели там время выполнения первых рейсов. Со следующей недели по будням первый автобус от остановки «Садовая» будет отправляться на 7 минут раньше — в 05:33. Аналогично изменится отправление первого рейса и от остановки «Кооператив "Берёзовая роща"» — вместо 06:32 автобусы будут уезжать в 06:25.
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