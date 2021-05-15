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В Прикамье установлен температурный рекорд
"Вчера в Перми был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 14 мая: метеостанция Архиерейка показала +30.0°С. Предыдущий рекорд составлял +29.6 градусов и продержался 7 лет (с 2014 года). В целом прошедшие сутки были теплее климатической нормы на 12 градусов», – рассказали метеорологи".
Новый температурный рекорд, по мнению метеорологов, может быть и 15 мая.
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