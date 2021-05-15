В Прикамье участились случаи нападения на людей и животных змей

В Кунгуре на тротуаре поймали гадюку, а на улице Макаренко в Перми уж укусил прохожую. Правда, ученые считают, что поводов для паники все же нет. В это время гады просто очень заметны, так как для них еще отсутствуют укрытия в виде высокой травы. Вообще же рекомендуют к змеям просто не подходить и не брать их в руки. Сами они встречи с человеком обычно не ищут.