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В Прикамье закончили сеять элитный сорт ячменя "Чаплыгин"
Алексей Андреев, и.о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета: "Они приобретаются нашими сельхозтоваропроизводителями для сохранения сортности. Законом регулируется что, чем выше сортность, тем больше возможно получение соответствующих дотаций со стороны Минсельхоза и государственных".
Отличается этот сорт высокой урожайностью, повышенным содержанием белка, что полезно для скота, и он отлично переносит уральскую погоду.
Еще один сорт, уже пшеницы, устойчивый к уральскому климату, который уже удачно освоен на опытных полях - «Екатерина». Она выстояла самое дождливое лето. В 2019-м собрать удалось почти 80 тонн.
У ячменя «Чаплыгин» потенциал тоже высокий. Культура уже себя зарекомендовала.
Каким будет урожай, будет известно только осенью, с одного гектара планируют получить от 30-50 центнеров урожая. Но все будет зависеть от погоды.
Тем временем, на другом поле уже зеленеет озимая рожь. Задача студентов была понять, насколько хорошо она перенесла зиму. Уже сделана листовая диагностика и измерены биометрические показатели. По словам специалистов, прогноз по урожаю хороший.
Юлия Аманаева, доцент кафедры агрохимии Пермского государственного аграрно-технологического университета: "Перезимовка в этом году достаточно хорошая. Боялись, что плохо перезимует, потому что снежного покрова не было. А так, в принципе, да".
А после сбора урожая ячменя, полученные семена будут проращивать у себя сельхозпроизводители. Элитный сорт пойдет на корм буренкам, молоко которых окажется на столе у жителей Прикамья и соседних регионов.
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