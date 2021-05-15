В Прикамье закончили сеять элитный сорт ячменя "Чаплыгин"

В этом году на полях Пермского государственного аграрно-технологического университета садят элитный сорт ячменя «Чаплыгин», названный в честь уральского селекционера.Алексей Андреев, и.о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета: "Они приобретаются нашими сельхозтоваропроизводителями для сохранения сортности. Законом регулируется что, чем выше сортность, тем больше возможно получение соответствующих дотаций со стороны Минсельхоза и государственных".Отличается этот сорт высокой урожайностью, повышенным содержанием белка, что полезно для скота, и он отлично переносит уральскую погоду.Еще один сорт, уже пшеницы, устойчивый к уральскому климату, который уже удачно освоен на опытных полях - «Екатерина». Она выстояла самое дождливое лето. В 2019-м собрать удалось почти 80 тонн.У ячменя «Чаплыгин» потенциал тоже высокий. Культура уже себя зарекомендовала.Каким будет урожай, будет известно только осенью, с одного гектара планируют получить от 30-50 центнеров урожая. Но все будет зависеть от погоды.Тем временем, на другом поле уже зеленеет озимая рожь. Задача студентов была понять, насколько хорошо она перенесла зиму. Уже сделана листовая диагностика и измерены биометрические показатели. По словам специалистов, прогноз по урожаю хороший.Юлия Аманаева, доцент кафедры агрохимии Пермского государственного аграрно-технологического университета: "Перезимовка в этом году достаточно хорошая. Боялись, что плохо перезимует, потому что снежного покрова не было. А так, в принципе, да".А после сбора урожая ячменя, полученные семена будут проращивать у себя сельхозпроизводители. Элитный сорт пойдет на корм буренкам, молоко которых окажется на столе у жителей Прикамья и соседних регионов.