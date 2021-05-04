Объявлен сбор средств на организацию похорон восьми человек, погибших на пожаре в Кудымкаре

В Кудымкаре объявлен сбор средств на организацию похорон восьми человек, погибших на пожаре в частном доме. Огонь унес жизни целой семьи, в том числе двух малолетних детей. Причины трагедии до конца пока так и не ясны. Делом занимаются столичные следователи.Жилой дом по улице Пушкина в Кудымкаре полностью объят пламенем. Когда прибыли пожарные, попасть внутрь было невозможно. Только когда огонь был полностью потушен, под обломками спасатели нашли тела людей.Полностью сгорели дом и надворные постройки, общая площадь возгорания 120 квадратных метров. По словам друзей, в огне погибли 7 жителей Кудымкара и один житель Екатеринбурга.Среди погибших двое несовершеннолетних детей. Также молодая пара: 19-летние Эдуард Тупицын и Екатерина Яркова. Остальные родные Эдуарда. Екатерина недавно закончила Кудымкарский агротехнический техникум, играла в сборной КВН. Её друзья по команде объявили сбор средств.Михаил Вотинов, волонтер: "Эти семьи были малоимущими, и денежных средств на погребение у них нет".Михаил Вотинов капитан команды вместе с другими волонтерами помогают родным. По его словам, на данный момент удалось собрать более полумиллиона рублей. Сейчас сбор продолжают. Деньги принимают по номеру телефона, который сейчас на ваших экранах – 8-908-243-85-97.Михаил Вотинов, волонтер: "Каждый скидывает, кто сколько может - 100, 5000, 10000 рулей. Нам перечисляли деньги не только со всего Пермского края, но и со всей России. Даже из Англии".Часть средств уйдёт на похороны, остальные деньги перечислят на счета сестры Эдуарда, матери Екатерины и родственникам жителя Екатеринбурга. Федеральным следователям предстоит выяснить причины пожара, а также понять, по какой причине люди самостоятельно не смогли покинуть дом.Евгений Черторогов, следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю: "Назначаются судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела взято на особый контроль".В тушении пожара приняли участие 34 человека личного состава и 12 единиц техники.Игорь Хлебников, врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "С родственниками работают психологи ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы, следственным комитетом проводится проверка. Обстоятельства и причины устанавливаются".Прощание с погибшими и отпевание состоится 4 мая в церкви Кудымкара. После Эдуард Тупицын и его семья будут похоронены на кладбище села Пешнигорт, Екатерину Яркову предадут земле в селе Белоево, рядом с могилой отца. Тело жителя Екатеринбурга заберут родственники.