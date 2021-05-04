Осторожно: клеща можно "поймать" даже в парке

Пермские лаборатории приняли на исследование уже 400 клещей. Сколько укушенных людей на самом деле - стоит только гадать. Традиционно, не все обращаются к медикам. Поймать клеща сейчас можно и в обычном парке.Если обнаружили на себе кровососа, говорят специалисты, судьбу лучше не испытывать, а сдать в лабораторию на исследование. При этом можно попробовать снять клеща самому, но всё-таки и эту часть лучше возложить на медицинских работников.Юлия Белкина, биолог микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: "К нам с присосавшимся клещом придёте, мы вас отправим в травмпункт. Мы не имеем право ничего с ним делать, в ближайшем травмпункте, в поликлинике вам его снимут, а нам вы его несёте на обследование". В лабораторию на Сысольской за три дня уже обратилось порядка тридцати человек, всего по краю обращений с начала сезона около 400. Исследование клещей делится на несколько этапов, например, каждому клещу полагается спиртовая ванна и жидкий азот.Замораживают каждого клеща, чтобы потом измельчить и с помощью разных аппаратов исследовать.Что касается мест обитания, это не только леса, рассказали специалисты, это парки, скверы, садовые товарищества. Владельцы участков об опасности знают, меры стараются принимать.Василий Лазарев: "Я опрыскиваюсь спреем, руки, шею, лицо опрыскиваю".Желательно, чтобы одежда была закрытой и лучше светлой, приветствуется головной убор, через определённые промежутки времени осматривать себя и близких.Юлия Каракулова, заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе ПГМУ: "Вопросы профилактики являются очень важными, нужно проводить вакцинацию. Она проводится в марте, апреле месяце".Ещё один нюанс, который просят учитывать при контакте с клещом, какой вид исследования выбирать - есть разные варианты.Татьяна Шутова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Мы рекомендуем всё-таки ПЦР, потому что проводятся исследования на все четыре инфекции, которые актуальны для нашего Пермского края, инфекции, которые передаются клещами".Длинные выходные продолжаются, и в лабораториях предполагают, что посетителей будет немало. После 10 мая обещают общую статистику обращений.