В Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны

Сегодня на правительстве была поставлена задача привести в порядок все мемориалы Великой Отечественной войны. Тем более, что с содержанием некоторых есть сложности. На воинском кладбище Егошихинского некрополя кипит работа. В этом году она несложная. Надо лишь убрать случайный мусор и опавшую листву. Радует глаз сверкающей броней и знаменитая «тридцать четверка» - символ Уральского добровольческого танкового корпуса.Этой весной здесь так же заменили газовую горелку вечного огня — теперь он всегда яркий и ему не страшны сильный ветер и дождь.Все мемориальные комплексы Перми, посвященные Великой Отечественной Войне, были основательно приведены в порядок к 75-летию Великой Победы, так что в этом году большинство из них достаточно просто помыть. Но не стоит забывать, что Пермь готовится к 300-летию — в городе много больших строек и порой они неприятно соседствуют с памятниками. В Пермском центре охраны памятников завершили обследование всех 37 подведомственных объектов и назначили перечень необходимых работ.Александр Мистрюков, заместитель директора МАУК «Городской центр охраны памятников» г. Перми: "В целом работа движется, к 3-5 мая будет закончена в полном объеме". Мемориал погибшим на полях сражений Великой Отечественной, работникам завода имени Дзержинского. Штукатурка вновь отваливается, кругом рыжие пятна, а наверху проросли кусты. Ежегодно памятник становится центром празднования Дня Победы в Дзержинском районе, потому что во время войны завод и поселок были единым целым.Вера Седых, председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов Дзержинского района Перми: "Так это же история, это наша история, конечно, он очень значимый. Считаю, что любой памятник значимый".Памятник все еще на балансе завода Дзержинского. Передача его муниципалитету затянулась.Светлана Горбунова, начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Дзержинского района Перми: "Это длительная по срокам процедура. Есть определенный установленные сроки, которые не нарушаются, все идет в рамках законодательства".Руководство завода подписало обязательство привести мемориал в порядок. Это должно произойти в срок до 1 мая. 6-го сюда принесут первые цветы. На портале «Управляем вместе» открыт раздел «Мемориальные объекты героям Великой Отечественной войны». Здесь можно сообщить, если в вашем городе, селе или деревне памятник не готов достойно встретить День Победы. Еще есть время что-то исправить.