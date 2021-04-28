Пермяки задолжали за тепло 3,8 млрд рублей

На апрель текущего года общая сумма долгов физических лиц перед компаниями Группы «Т Плюс» в Пермском крае превышает 3,8 млрд рублей. Для взыскания этой суммы предпринимаются все предусмотренные законом меры: обращения в суд, арест денежных средств и имущества должников, ограничение поставки горячего водоснабжения. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Платить вовремя выгодно — в ходе акции «Я плачу за тепло!» ежемесячно разыгрываются подарки для ответственных клиентов.Те, кто накопил долги, могут погасить их со списанием пени в рамках акции «Весна — тают пени!». Для этого достаточно заполнить анкету на сайте компании или в офисе расчетно-кассового центра и внести сумму долга, указанную в ближайшей квитанции."В преддверии подготовки к следующему отопительному сезону своевременная оплата — это весомый вклад в развитие системы теплоснабжения", —отмечают в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».