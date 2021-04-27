Как Пермь тратила бюджетные деньги в разгар пандемии?

Как тратились бюджетные деньги в 2020 году в разгар пандемии. Отчет контрольно-счётной палаты рассмотрят депутаты Пермской городской думы во время пленарного заседания. Отследят все этапы от подготовки до исполнения бюджета. На конкретных цифрах разберутся, что удалось сделать и в каких проектах нужно усилить контроль. Всего предстоит обсудить 29 вопросов.Также одной из центральных тем станет реализация национальных проектов. Пермь до недавнего времени участвовала в четырех: по городской среде и дорогам, культуре и демографии. Сейчас к ним добавилось «Образование».Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Реализация нацпроектов для депутатов это очень важно. Особенно там, где есть какие-то отклонения. И мы понимаем, что 300 лет уже не за горами, и те деньги, которые мы получаем по нацпроектам, также используются для подготовки города к этому значимому празднику".