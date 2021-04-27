Как Пермь тратила бюджетные деньги в разгар пандемии?
Также одной из центральных тем станет реализация национальных проектов. Пермь до недавнего времени участвовала в четырех: по городской среде и дорогам, культуре и демографии. Сейчас к ним добавилось «Образование».
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Реализация нацпроектов для депутатов это очень важно. Особенно там, где есть какие-то отклонения. И мы понимаем, что 300 лет уже не за горами, и те деньги, которые мы получаем по нацпроектам, также используются для подготовки города к этому значимому празднику".
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