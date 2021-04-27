«МОНОfest» покажет 13 спектаклей

C 21 по 24 мая в столице Прикамья в восьмой раз пройдет театральный фестиваль-конкурс постановок с одним исполнителем «МОНОfest». На сцене Пермского Дома актера, в частной филармонии «Триумф» и на «Сцене-Молот» за четыре дня будет представлено 13 моноспектаклей из разных городов России. Всего в 2021 году в адрес фестиваля поступило более 60 заявок на участие в конкурсной программе фестиваля «МОНОfest». Экспертный совет, в состав которого вошли театральный критик Татьяна Филатова, театральный педагог и режиссер Ирина Максимова и руководители фестиваля Нина Соловей и Сергей Баракин выбрали к показу постановки разных стилей и направлений. Кроме классических монодрам, зрители и члены жюри увидят пластические перформансы, спектакль-вербатим, спектакли-манифесты и пр. В афише фестиваля 2021 года есть два моноспектакля, посвященные жизни Александра Вертинского; две постановки по пьесам КЛИМа; моноспектакли, проникнутые мечтой о Франции и Японии; балет для взрослых, названный в честь сказочной девочки Дюймовочки, пластический перформанс о женской свободе; библейская история Юдифи, спетая и сыгранная на украинском языке; парафраз на повесть «Господа Головлевы» и современная экспериментальная драма. География фестиваля – Магадан, Вологда, Челябинск, Казань, Тверь, Санкт-Петербург, Москва и Пермь. Имена лауреатов будут названы 24 мая в 19.00 на закрытии фестиваля в Доме актера.