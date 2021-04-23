Глава Прикамья встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Программа газификации увеличена в три раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В прошлом году было введено 20 газопроводов. Такого не было никогда. Дальше мы реализуем проект «Газификация до дома», в Перми мы это уже реализуем".
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