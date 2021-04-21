Полноценное шестиполосное движение на улице Героев Хасана будет открыто в сентябре. Об этом заявил глава Перми Алексей Демкин по итогам инспекционного выезда на самую масштабную дорожную стройку города.И. о. заместителя главы администрации города Сергей Красильников доложил Алексею Дёмкину о ходе выполнения работ на объекте. Сейчас здесь завершены сложные и самые трудоёмкие работы, связанные с переустройством инженерных коммуникаций, началось устройство дорожного полотна на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта. Подрядчик уже подготовил котлован на участке от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад», в ближайшее время здесь начнется устройство слоёв дорожной одежды. В связи с этим на участке ограничено движение транспорта до двух полос – по одной в каждом направлении. Одновременно выполняется устройство ливневой канализации.Подрядчик отчитался, что завершить работы по устройству дорожной одежды и открыть движение транспорта на всём протяжении реконструируемого участка планируется уже в сентябре. После этого осенью останется завершить благоустройство.Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовала летом 2019 года. Напомним, проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.