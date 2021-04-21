Пермяки могут принять участие в международном онлайн-шествии «Бессмертного полка»
В прошлом году на онлайн-шествие поступило более 3 млн заявок. Трансляцию, которая велась в течение 20 дней, посмотрели около 25 млн человек. В этом году онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и других стран. Трансляция будет проходит 1 день, при этом ее разделят по регионам. Жители Пермского края смогут на местных телеканалах увидеть своих родных и близких, которые несли вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Заявка считается одобренной, когда модераторами показан портрет героя и выслано уведомление о времени трансляции данных с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их родственников.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.04.2021
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