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← Пермяки могут принять участие в международном онлайн-шествии «Бессмертного полка»

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«Библионочь-2021»: будет интересно!

Библиотеки по всему Пермскому краю готовятся представить своим посетителям специальные программы в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2021», намеченной на 24 апреля. Главная тема события в этом году – «Книга – путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены научным открытиям, современным технологиям и 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.
Детская краевая библиотека им. Л. Кузьмина (г. Пермь, ул. Сибирская, 11) 23 апреля с 18.00 до 20.30 проведет «Библиосумерки». Для своих маленьких читателей и их родителей сотрудники учреждения подготовили библиоквест, посвященный Году науки и технологий. Интерактивная игра по библиотеке будет состоять из 5 площадок: «Тайна черных страниц», «Звездный путь писателя», «Звуки космоса», «Территория роботов», «Магистриум». Все они обещают захватывающее путешествие. Кроме того, в этот вечер состоится спектакль театра кукол «Карабаска» и игровой флешмоб «Я – ракета». Отдельная программа будет представлена на сайте библиотеки – здесь для читателей будет опубликована онлайн-игра, мастер-классы, виртуальная викторина и многое другое.
24 апреля Пермская краевая библиотека им. М. Горького (г. Пермь, ул. Ленина, 70) представит две программы под общей темой «108 минут, которые изменили мир». Первый блок мероприятий будет традиционно проходить в самом учреждении (оффлайн – с 17.00 до 20.00), второй – будет транслироваться на сайте (онлайн – с 17.00 до 23.00). Библиотека представит историю освоения космоса как в масштабах страны, так и в рамках региона с помощью тематических фондов, обзоров литературы, интервью с молодыми учеными и студентами аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета. Гостей также ждут экскурсии по выставкам и мастер-классы, позволяющие погрузиться в мир книги и совершенствования человека, как личности.
Пермская краевая специальная библиотека для слепых (г. Пермь, ул. Краснова, 18) представит для своей аудитории радиопередачу под названием «Звезды зовут: к 60-летию первого полета в космос», посвященную Дню космонавтики. Мероприятие запланировано на 14.00. Для слушателей состоится экскурс в историю праздника, будет организован обзор книг, изданных в специальных форматах, доступных для слепых и слабовидящих людей. Трансляция передачи состоится на радио Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых на сайте библиотеки и в социальной сети ВКонтакте.
Большую тематическую программу в рамках «Библионочи-2021» представит также Центральная городская библиотека им. А. Пушкина (г. Пермь, ул. Петропавловская, 25). С 19.00 до 20.30 24 апреля гостей ждет мастер-класс «Мои первые VR-очки», который познакомит с виртуальной реальностью и ее историей. В 15.00 в библиотеке начнется экскурсия-знакомство с литературной легендой здания, в котором располагается учреждение. В ходе осмотра дома посетители услышат рассказ о бывших владельцах и гостях особняка, прославивших Пермь, – Жмаевыми, Дягилевыми и Смышляевыми. В 16.00 специалист Пермского планетария расскажет об основных космических понятиях и явлениях, проведет викторину на закрепление знаний. Самые активные участники будут награждены книгой «Чудо-планетарий». В 18.45 лекцию «Каким был космос в искусстве, и как изображали Вселенную художники-аутсайдеры» прочтет искусствовед Анна Суворова, доцент кафедры истории философии Пермского государственного национального исследовательского университета. В 20.00 артист Пермского театра кукол Даниил Петров представит вниманию зрителей спектакль «Маленькиестрастипокоролюлиру» по мотивам великой трагедии В. Шекспира. С 20.00 до 22.45 гостей ждет большая музыкальная программа, во время которой будут исполнены произведения на барабанах, флейте, ситарах, синтезаторах, гитарах с дудуком и балалайках.

Опубликовано: 21.04.2021 в 08:55 в рубрике - Вести Пермь

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