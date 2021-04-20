В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими
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В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими
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В Кунгуре мама школьника обвиняет тренера по танцам в избиении ребенка
Появилось видео с места ДТП с пятью погибшими в Красновишерском районе
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