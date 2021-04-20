В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пятью погибшими

Напомним, ДТП произошло сегодня в 12:10 час. на 82 км автодороге Соликамск – Красновишерск. Как рассказали в УГИБДД по Пермскому краю, со стороны Соликамска двигался автомобиль ВАЗ-2114 под управлением водителя 1987 г.р. По предварительной информации, он не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота». В результате автоаварии водитель ВАЗ и его пассажир – мужчина 1988 г.р., а также водитель «Тойоты» 1968 г.р. и его пассажиры – мужчина 1958 г.р. и женщина 1977 г.р. скончались на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.