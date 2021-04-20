Сквер благоустраивают — щепки летят
Завершить работы по капитальному ремонту бульвара планируется в 2022 году.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Вся вырубка будет произведена в этом году, поскольку где-то будет прокладываться новая дорожно-тропиночная сеть, где-то будут устанавливаться малые архитектурные формы, поэтому территория будет вся задействована. Непосредственно компенсационные посадки - по мере подготовки посадочного материала, потому что не весь посадочный есть - не только на территории Перми, но и близлежащих областей. Поэтому будем заказывать из центральной полосы России, но они должны будут адаптироваться к местным условиям. Поэтому высадка отдельных видов и пород деревьев, возможно, будет перенесена на весну следующего года".
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