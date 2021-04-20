В Перми вновь пройдёт акция «У детей нет крыльев». Цель акции – ещё раз предупредить взрослых об опасности нахождения детей дома вблизи окон без присмотра. Основная причина происшествий – незащищённые окна, которые дети могут беспрепятственно открыть. Увеличивает риск москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от выпадения.Акция, в ходе которой ребята из Городского совета старшеклассников раздадут листовки, пройдёт в разных районах города. 21 апреля – в Индустриальном районе, в саду им. Миндовского и ТРК «Столица». 23 апреля – в Свердловском районе, в парке культуры и отдыха им. Горького, 25 апреля – в Мотовилихе, в ТЦ «Разгуляй» и Райском саду. 27 апреля акция запланирована в Орджоникидзевском районе в ТЦ «Кит», 28 апреля – в Ленинском районе, на эспланаде и 30 апреля в Кировском районе, в ТЦ «Браво». Начало акции во всех точках – 16:00.