Полицейские Краснокамска задержали подозреваемого в грабеже

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, на разные дистанции спортивного события регистрацию прошли 2026 человек. Это атлеты из Перми и Пермского края, Белгородской, Калужской, Кировской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртской и Чувашской Республик, Краснодарского края, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Беларуси. Традиционно самой востребованной является дистанция 3 км. На данный момент регистрацию на неё прошли 824 человека. Регистрация проходит на сайте марафона и на портале умный-спорт.рф. Принять участие в забегах в этом году смогут до 12 тысяч атлетов. Пермский марафон пройдет 4 и 5 сентября.