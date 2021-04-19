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В кассах "Пермской пригородной компании" можно будет купить авиабилеты
Уже в 2021-м году компания оказала более 70 миллионов услуг по перевозке пассажиров и груза. Открыто новое направление: Пермь-Краснокамск, на котором курсируют полюбившиеся пермякам «Ласточки». Другая новейшая модель электрички - рельсовый автобус "Орлан" - обновил подвижной состав направления Пермь-Лысьва.
С 1 мая начнут работу дачные направления. В перспективе - реализация проекта пермских диаметров - это запуск наземного метро для связи между удалёнными Краснокамском и Закамском с микрорайонами Лёвшино и Голованово.Сергей Канцур, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»: "Мы встаём на платформу инновационной мобильности, которая позволит нам обеспечить возможность продажи билетов не только на пригородные железнодорожные поезда, но и, в первую очередь, на дальние, а также на пригородные автобусы и даже билеты на самолёты. Всё это можно будет сделать в наших кассах. И, кстати, Пермь -1 - как раз один из пилотных полигонов, где откроется такая касса в это лето".
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