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← Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса

В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.Открытая тренировка для руководителей боксёрских федераций округа и обсуждение самых важных тем. Одна из них - как заниматься спортом без ущерба учёбе и наоборот. Тренируя школьников, мастер спорта Владимир Кулебякин понимает, насколько вопрос актуален.
Есть примеры других регионов - например, в школах Татарстана урок по боксу является обязательным. В остальном федерации сталкиваются со схожими проблемами.
Вячеслав Шарапов, вице-президент федерации бокса Пермского края: "Нужна квалификация хороших тренеров, второй момент - финансы, как свозить ребят - им нужна соревновательная практика». Впрочем, целью встречи в Перми было обсудить не только проблемы, но и возможность вернуть городу статус одного из центров российского бокса.
Олег Тимофеев, главный тренер сборной Приволжского федерального округа по боксу: «Сейчас идёт разговор о том, чтобы возобновить в Перми всероссийские турниры, ведь не так давно здесь проходил на высшем уровне чемпионат Европы».
Первые шаги сделаны сегодня же: пермским спортсменам вручили перчатки и другую экипировку от федерации бокса России. А её генеральный секретарь Кирилл Щекутьев встретился с губернатором региона Дмитрием Махониным.
Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь федерации бокса России: "Диалог получился очень информативным, договорились, что подпишем соглашение о сотрудничестве между федерацией бокса России и правительством Пермского края. Договорились о том, что запланируем проведение на территории региона крупных турниров, как международного уровня, так и всероссийских. К данному соглашению будет подкреплена программа развития бокса на территории региона на 4 года".Подписать соглашение стороны намерены в ближайшие 2 месяца.

Метки: Спорт, В России

Опубликовано: 16.04.2021 в 12:59 в рубрике - Вести Пермь

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← Подробности визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Коми-Пермяцкий округ

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