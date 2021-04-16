Краеведческий музей организует бесплатные экскурсии

С 17 по 23 апреля Пермский краеведческий музей организует для своих гостей бесплатные экскурсии в рамках акции «Пермские памятники ждут гостей». Инициатива приурочена к Международному дню памятников и исторических мест (День всемирного наследия), который отмечается 18 апреля. Жители Перми и гости города могут побывать на бесплатных экскурсиях в доме-музее «Подпольная типография», Музее-диораме, Доме Мешкова, на Речном вокзале, а жители Осы – в Осинском краеведческом музее. Участники оплачивают только входной билет в музей.

Программа экскурсий:

– 17 апреля «Дом с секретом» (Мемориальный дом-музей «Подпольная типография», г. Пермь, Монастырская, 142), начало в 12.00;

– 17 апреля «Успенский собор: прошлое и настоящее» (Осинский краеведческий музей, г. Оса, ул. Свердлова, 2), начало в 13.00;

– 18 апреля «История Царь-Молота» (Музей-диорама, г. Пермь, ул. Огородникова, 2), начало в 14.00;

– 18 апреля «Дом на набережной» (Дом Мешкова, г. Пермь, ул. Монастырская, 11), начало в 14.00;

– 23 апреля «Речной вокзал. История и современность» (Исторический парк «Россия – моя история», г. Пермь, ул. Монастырская, 2 к.1), начало в 15.00.

Для того чтобы принять участие в бесплатной экскурсии необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (342) 202-20-01.