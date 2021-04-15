В Перми полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет

В Перми полицейские изъяли крупную партию немаркированных табачных изделий. В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю попал индивидуальный предприниматель с мини-рынка «Гача». Как установили сыщики, 30-летний владелец табачной лавки осуществлял продажу контрафактной табачной продукции в розницу и оптом. На упаковках либо отсутствовали акцизные марки, либо были наклеены поддельные (это подтвердила проведенная экспертиза). Помимо этого, на пачках не было специального цифрового кода, который производитель обязан наносить на легальную продукцию."В общей сложности полицейские изъяли более 34 тысяч упаковок на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. По факту хранения и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Напомним, с лета прошлого года введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции. Каждая легальная пачка имеет уникальный цифровой код, который можно отсканировать доступным мобильным приложением.