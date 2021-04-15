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В Перми полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет
"В общей сложности полицейские изъяли более 34 тысяч упаковок на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. По факту хранения и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Напомним, с лета прошлого года введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции. Каждая легальная пачка имеет уникальный цифровой код, который можно отсканировать доступным мобильным приложением.
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