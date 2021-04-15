На заводе им. Шпагина открывается Пермский инженерно-промышленный форум-2021

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Опубликовано: 15.04.2021 в 11:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми студент рискнул жизнью ради котика

В Перми полицейские изъяли крупную партию контрафактных сигарет →

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